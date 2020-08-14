Москва, , 13:20 — REGNUM Нефть 14 августа снижается, однако падение идет в рамках узкого боковика, поэтому локальные распродажи никак не влияют на основной восходящий мартовский тренд, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Добыча нефти (сс) randomix

«В рамках этого тренда по-прежнему ожидается рост нефти марки Brent выше $46,23 за баррель, далее в район $50 за баррель. Локальное двухдневное падение может быть обусловлено ухудшением прогноза динамики спрос от МЭА и ОПЕК.

13 августа Международное энергетическое агентство снизило прогноз спроса на нефть на 2020 год, предупредив, что это произойдет из-за сокращения авиаперевозок вследствие пандемии коронавируса.

МЭА прогнозирует снижение спроса на нефть в этом году на 8,1 миллиона баррелей в сутки.

В свою очередь ранее Организация стран-экспортеров нефти также снизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году и теперь ждет его сокращения на 9,06 млн баррелей в сутки до 90,63 млн баррелей в сутки.

На следующей неделе должно состояться заседание группы ОПЕК+, на котором будет принято решение об изменение добычи.

Судя по заявлениям министра энергетики РФ Александра Новака несмотря на прогнозы, ОПЕК+ не станет пересматривать сделку, а значит продолжит двигаться по выработанной дорожной карте, что также оказывает локальное давление на нефть», — считает эксперт.

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