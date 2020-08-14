Москва, , 13:15 — REGNUM Экономика России проходит кризис лучше, чем казалось изначально, заявил на встрече с предпринимателями министр экономического развития Максим Решетников.

«В целом я уже давал свою оценку: кризис мы проходим не так, может быть, плохо, как нам в какие-то моменты казалось, и явно лучше, чем многие наши, скажем так, партнеры или соседи», — сказал Решетников.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам декана факультета экономики и бизнеса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Екатерины Безсмертной, падение ВВП в России может составить от 4,5 до 10%.

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