Москва, , 13:10 — REGNUM На сегодняшний день Сбербанк начитывает почти 100 млн активных частных российских клиентов. Это колоссальная и недосягаемая другими участниками рынка клиентская база, эффективный менеджмент Сбербанка может дать сбой, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя отмену услуги Сбербанка.

Герман Греф Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Очевидно, что при снижении пассивных операций и клиентской активности любое кредитное учреждение изучает точки роста для бизнеса, внедряя передовые цифровые сервисы и привлекательные условия кредитования.

Сегодня платежные сервисы Сбербанка не просто востребованы населением, без них невозможно представить жизненный уклад любой российской семьи. Несколько раз в месяц члены семьи из 5−6 человек периодически перечисляют друг другу от 100 до 15 000 рублей.

Если Сбербанк избежит юридических тонких мест при введении платной рассылки уведомлений о совершенных переводах, то он очень хорошо заработает на сервисе. По моим оценкам, речь идет минимум о дополнительных 3−4 млрд рублей в месяц.

Рекомендую текущим и потенциальным клиентам любого банка при получении банковской карты уточнять, какие сервисы включает той или иной тариф обслуживания.

Прозрачность транзакций важна для всех сторон: и клиентам, и банкам. Мгновенное получение уведомлений о переводе с карты на карту клиента может не только затормозить клиентскую активность, но и вызвать раздражение рьяных защитников прав потребителей.

При оплате товаров и услуг картой также важно получать мгновенные уведомления о списании или пополнении счета», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк отключил бесплатное оповещение о входящих денежных переводах между банковскими картами.

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