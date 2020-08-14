Петропавловск-Камчатский, , 13:10 — REGNUM На Камчатке власти готовы оказывать всевозможное содействие для развития индивидуального жилищного строительства. По мнению врио главы региона Владимира Солодова, это реальная возможность в короткие сроки решить жилищные проблемы населения, об этом он заявил в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

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Камчатка тот регион, жители которого не могут в полной мере воспользоваться дальневосточной ипотекой под 2%. По условиям программы квартиры в городах можно покупать только в новостройках. А на Камчатке строительство жилья не развито. В этих условиях власти региона ставят перед собой главную задачу — стимулировать строительство нового жилья. И если возведение новых многоквартирных домов в регионе вопрос длительного времени, то строительство индивидуального жилья возможно в короткие сроки с привлечением льготных программ.

«Я очень верю в то, что именно на Камчатке с образом жизни, который привлекателен на полуострове, ближе к природе, с учётом сейсмики, которая удорожает многоэтажное строительство, не удорожает малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство. Да, есть вопросы по завозу материалов, но логистика сейчас позволяет это сделать относительно недорого, а северный морской путь позволит в Архангельске загрузить домокомплект из бруса. Стоимость перевозки составит 17 рублей за килограмм. Через две недели домокомплект будет здесь — на Камчатке. Дома на Камчатке можно построить за 4,5 миллиона рублей — это дешевле, чем квартира в Петропавловске. Да, оно потребует развития инфраструктуры, дорог, электричества в первую очередь, но там, где будут формироваться понятные площадки под перспективную застройку под ИЖС, будем содействие оказывать во всём. Здесь нужно задействовать и «дальневосточный гектар», и льготную ипотеку под 2%», — рассказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 12% получателей дальневосточных гектаров планируют развивать туризм. По данным Минвостокразвития РФ, граждане, ставшие обладателями ДВ-гектаров, намерены открывать новые туристические маршруты, турбазы, строить этнографический центр.