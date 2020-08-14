Ташкент, , 13:02 — REGNUM По итогам первой половины 2020 года товарооборот между Узбекистаном и Афганистаном составил $332,9 млн, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом заявил первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Акрамжон Нематов.

По его словам, Узбекистан вносит весомый вклад в улучшение социально-экономической ситуации в Афганистане. В частности, Ташкент продлил до конца 2020 года 50-процентную скидку на транзит грузов по территории Узбекистана.

Нематов добавил, что за полгода объем железнодорожных перевозок составил 2,2 млн тонн, что на 50,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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