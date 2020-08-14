Москва, 14 августа 2020, 13:01 — REGNUM Правительство РФ уже не раз заявляло, что готово изменить методику расчета прожиточного минимума, но постоянно оттягивало сроки ее изменения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 августа заявил депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Так он прокомментировал новость о том, что министерство труда и социальной защиты предложило установить прожиточный минимум в России во II квартале 2020 года на уровне 11 468 рублей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, как полагает социолог Борис Кагарлицкий в России существует постоянная практика занижения данных по прожиточному минимуму.
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