Москва, , 13:01 — REGNUM Правительство РФ уже не раз заявляло, что готово изменить методику расчета прожиточного минимума, но постоянно оттягивало сроки ее изменения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 августа заявил депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Так он прокомментировал новость о том, что министерство труда и социальной защиты предложило установить прожиточный минимум в России во II квартале 2020 года на уровне 11 468 рублей.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Методика подсчета прожиточного минимума в РФ давно вызывает возмущение, — сказал Шеин. — Но правительство не очень торопиться менять эту методику. В чем эта методика не верна? Во-первых, в ее основе лежит продуктовая корзина. Смотрят, сколько калорий человек должен употребить, и указывается, что вот корнеплоды, вот макаронные изделия и так далее. Но при этом внутреннего определения (например, что это за корнеплоды) нет. Соответственно можно очень легко корректировать содержание корзины, например меняя говядину на птичье мясо. И демонстрируя, что инфляция крайне низка. Потом смотрят, сколько стоит [получившийся] продуктовый набор, и к нему добавляют такую же сумму на все остальное. На коммунальные услуги, на все одежду, на парикмахерскую и т. д. Там расчетов вообще никаких нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, как полагает социолог Борис Кагарлицкий в России существует постоянная практика занижения данных по прожиточному минимуму.

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