Москва, , 13:00 — REGNUM Сказать, необходим ли новый орган — институт реформ, предложенный Борисом Титовым, сложно, но однозначно точно в этой идее есть здравое зерно, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, комментируя предложения бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

«Сейчас за развитие экономики РФ отвечает Министерство экономического развития. Учитывая слабый рост экономики в течение продолжительного периода времени, до кризиса рост ВВП был не более 2%, у ведомства или нет идей, как ускорить его, или присутствует боязнь сделать хуже, чем есть сейчас, что впоследствии может вызвать критику в отношении работы Минэкономразвития. Как бы то ни было, это факторы, сдерживающие быстрое развитие страны.

Новый орган мог бы заняться генерацией новых идей, способных ускорить рост экономики, а также их проработкой, анализом, тестированием, формированием планов их внедрения.

Важно, что у нового образования должны быть свои проработанные параметры оценки его деятельности, которые не должны свести работу нового ведомства к тому, что сотрудники будут бояться сделать тот или иной ошибочный шаг. Также в идеале необходимо максимально избавить ведомство от административного давления, иначе оно будет убивать любую инициативу.

В том, чтобы создать подобный орган, нет большой трудности. Однако предварительно необходимо провести много работы, чтобы четко обозначить его задачи, методы оценки, полномочия, которыми он мог бы располагать. Но это всё технические моменты.

Куда важнее найти команду людей, которая будет способна выстроить работу достаточно «креативного» ведомства, а также потом проработать и на практике создать все необходимые условия для реализации предложенных инициатив, тут очень важно, чтобы команда не боялась предлагать новые идеи, креативно и «со свежим взглядом» подходить к сложным задачам на уровне государства», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил создать новый государственный институт, который будет заниматься реформированием экономики.

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