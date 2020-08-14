Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM По итогам июля 2020 года автодилеры в Санкт-Петербурге реализовали 8954 новых машины — на 9,3% больше, чем было продано здесь же в июле прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным аналитиков агентства, в указанный период в Петербурге было продано 8076 иномарок, что на 9,5% больше прошлогоднего уровня продаж. Что же касается машин отечественного производства, то их продажи увеличились на 7,5%, до 878 экземпляров.

Больше всего в прошлом месяце в Санкт-Петербурге было продано моделей Volkswagen Polo — 489 экземпляров, что на 48,6% больше, чем год назад. На втором и третьем местах соответственно разместились Hyundai Creta (459 ед.; +46%) и Skoda Rapid (413 ед.; +132%).

Ранее петербургские дилеры сообщили журналистам о дефиците моделей Lada, а также автомобилей ряда иностранных компаний. Среди причин дефицита называются приостановка работы автозаводов в связи с эпидемией коронавируса, а также уход АвтоВАЗа в корпоративный отпуск (с 27 июля по 16 августа).

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