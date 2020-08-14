Москва, , 12:47 — REGNUM В России существует постоянная практика занижения данных по прожиточному минимуму, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум в России во II квартале 2020 года на уровне 11 468 рублей.

«В России существует постоянная практика занижения данных по прожиточному минимуму. Власть исходит из очень примитивного представления о потребностях граждан. То есть прожиточный минимум — это то, что нужно человеку, чтобы просто не умереть с голоду. Поэтому у нас прожиточный минимум постоянно определяется с явным занижением, и он сильно отстает от инфляции, — сказал Кагарлицкий. — Все это объясняется тем, что у власть имущих есть определённое представление о том, как должны жить и на что могут рассчитывать их подданные. Представление о том, что у людей есть какие-то права и интересы личности, оказывается вне экономических расчетов. Этим страдают любые экономисты, но российские особенно».

Как подчеркнул Кагарлицкий, прожиточный минимум должен определяется не только биологическими обстоятельствами, но и социальными.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прожиточный минимум для трудоспособного населения предлагается установить на уровне 12 392 рубля, для пенсионеров — 9422 рубля, для ‎детей — 11 423 рубля.

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