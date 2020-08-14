Москва, 14 августа 2020, 12:47 — REGNUM В России существует постоянная практика занижения данных по прожиточному минимуму, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум в России во II квартале 2020 года на уровне 11 468 рублей.
Как подчеркнул Кагарлицкий, прожиточный минимум должен определяется не только биологическими обстоятельствами, но и социальными.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прожиточный минимум для трудоспособного населения предлагается установить на уровне 12 392 рубля, для пенсионеров — 9422 рубля, для детей — 11 423 рубля.
Читайте ранее в этом сюжете: Прожиточный минимум в РФ занизили почти в два раза – Михаил Делягин
Читайте развитие сюжета: Методика расчета прожиточного минимума в РФ возмутительна – Шеин