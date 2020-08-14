Нур-Султан, , 12:45 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2020 года в Казахстане построили 7 млн кв. метров жилья в рамках программы «Нурлы жер». Об этом 14 августа заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов на встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

Министр отметил, что за отчетный период жилищные условия улучшили 61,3 тыс. семей. Атамкулов отметил положительную динамику во всех курируемых отраслях, несмотря на кризисную ситуацию.

На сегодняшний день в Казахстане ведется работа по строительству и реконструкции 9,8 тыс. километров автодорог. В рамках индустриализации планируется завершить 160 проектов во всех регионах страны.

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