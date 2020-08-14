Екатеринбург, , 12:50 — REGNUM На Уралгидромаше погасили задолженность по оплате труда перед своими сотрудниками более 754 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сысертская межрайонная прокуратура выявила, что 21 работнику завода не выплатили зарплату за апрель и май 2020 года. Сотрудники не получили свыше 754 тыс. рублей.

Надзорное ведомство направило в суд заявление о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной зарплаты. Суд постановил взыскать указанную сумму.

«Задолженность перед работниками по выплате заработной платы погашена в полном объеме», — указали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия COVID-19 ударила по 1602 предприятиям Свердловской области. Часть из них приостановила работу или перешла на укороченный режим работы.

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