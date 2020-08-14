Уфа, , 12:40 — REGNUM Роботизированные агрегаты по утилизации пластиковой тары намерены установить в Башкирии. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на «Сельском часе» в правительстве Башкирии, который состоялся в онлайн-формате.

По словам министра природопользования и экологии республики Урала Искандарова, предприятие «Экология Т» планирует установить роботизированные агрегаты, которые будут принимать бутылки и банки из алюминия, полиэтилентерефталата (ПЭТ) у граждан за небольшое денежное вознаграждение либо за чеки или баллы, которые можно будет потратить в торговых точках.

Отмечается, что в настоящий момент в республике бутилированную воду производят 38 предприятий, из них 12 — разливают минеральные напитки.

В прошлом году в регионе произвели 158 млн литров питьевой воды, что составляет 0,5% от всего производства питьевой воды в России. А за шесть месяцев текущего года было произведено 75,5 млн литров питьевой воды. Глава Союза производителей бутилированных вод Алена Кондратьева отметила, что сейчас наблюдается переход от выпуска сладких газированных напитков к питьевым и минеральным напиткам. Поэтому у региона имеется большой потенциал для увеличения своего присутствия в федеральных торговых сетях.

По словам генерального директора ООО «Красный ключ» Яна Терновского, выйти на федеральный уровень с региональной продукцией достаточно сложно, поскольку цены не всегда выгодны производителям.

В связи с этим вице-премьер Ильшат Фазрахманов порекомендовал местным производителям минеральных питьевых вод создать некоммерческую ассоциацию, которая бы занималась продвижением региональной продукции на региональном и федеральном рынках.

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