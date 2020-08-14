Москва, , 12:33 — REGNUM По итогам июля 2020 года на авторынке легковых машин в Москве лидирует новая модель Kia Rio. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчётный месяц в российской столице была куплена 1001 модель Kia Rio. Таким образом, этот автомобиль показал прирост на 0,8% к прошлогоднему результату продаж.

Второе место по количеству проданных в Москве автомобилей занимает южнокорейская модель Hyundai Creta. Её московским дилерам удалось продать в количестве 885 единиц — на 42% больше, чем год назад.

Тройку лидеров замыкает «немец» — Volkswagen Polo. В июле это авто приобрели 805 москвичей. Здесь наблюдается падение уровня продаж на 42% по сравнению с прошлым годом.

Четвертое и пятое места заняли соответственно Skoda Rapid (736 ед.; +13%) и Skoda Octavia (641 ед.; +13%).

Напомним, в первом полугодии 2020 года на рынке легковых машин в Москве было перепродано 102 465 авто, что на 18% меньше, чем в прошлом году.

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