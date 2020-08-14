Киев, 14 августа 2020, 12:22 — REGNUM В первом полугодии 2020 года сбережения населения Украины сократились приблизительно на 6%, заявил 14 августа глава совета национального банка страны Богдан Данилишин.
Соответственно, отметил Данилишин, инициированное президентом Владимиром Зеленским повышение минимальной заработной платы так или иначе повысит доходы и, соответственно, увеличит возможность сбережений.
«Поэтому повышение минимальной заработной платы даже в озвученной величине необходимо и целесообразно в этот момент», — отметил глава совета регулятора.
ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Зеленский подтвердил, что не отказывается от планов повышения минимальной зарплаты. Первый этап повышения рада должна утвердить на внеочередной сессии 25 августа. До этого против повышения минимальной зарплаты на Украине резко выступила европейская бизнес-ассоциация.