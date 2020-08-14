Москва, 14 августа 2020, 12:17 — REGNUM Российская методика расчета величины прожиточного минимума предельно порочна, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал новость о том, что Министерство труда и социальной защиты предложило установить прожиточный минимум в России во II квартале 2020 года на уровне 11 468 рублей.
Как подчеркнул Делягин, без учета этих факторов любой разговор о прожиточном минимуме, даже если его увеличат в два раза, является заведомым издевательством.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин также заявил о том, что в РФ очень сильно занижен прожиточный минимум.
Читайте ранее в этом сюжете: В РФ призвали утроить стоимость продовольственной корзины
Читайте развитие сюжета: Социолог раскритиковал то, как в РФ рассчитывают прожиточный минимум