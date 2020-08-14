Москва, , 12:17 — REGNUM Российская методика расчета величины прожиточного минимума предельно порочна, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал новость о том, что Министерство труда и социальной защиты предложило установить прожиточный минимум в России во II квартале 2020 года на уровне 11 468 рублей.

«Мы привыкли к тому, что официальный прожиточный минимум в РФ занижен примерно вдвое. Эта традиция сохраняется. Методика его расчета предельно порочна. Дело в том, что непосредственный расчет осуществляется только в части продуктового набора. То есть рассчитываются только продукты. Непродуктовые товары просто умножаются на два. Поэтому получается бред, так как не учитываются вещи вроде жилищно-коммунального хозяйства, — сказал Делягин. — Принципиально важно, чтобы весь прожиточный минимум рассчитывался содержательно. Механические коэффициенты оборачиваются значительно более худшим издевательством, чем любые дискуссии о том, с какой скоростью протирается нижнее белье. И второе — необходимо четко фиксировать, что прожиточный минимум касается только здоровых людей. Среднего здорового человека. Но как только у него возникает пусть даже насморк, он из этого прожиточного минимума выпадает».

Как подчеркнул Делягин, без учета этих факторов любой разговор о прожиточном минимуме, даже если его увеличат в два раза, является заведомым издевательством.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин также заявил о том, что в РФ очень сильно занижен прожиточный минимум.

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