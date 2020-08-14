Москва, , 12:10 — REGNUM По итогам июля 2020 года дилеры Kia в России в рамках программы реализации сертифицированных автомобилей с пробегом «Kia Уверен» реализовали 847 машин, что на 45% больше, чем в июле 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Kia Motors Rus.

На данный момент в РФ по программе «Kia Уверен» работают 118 дилеров. При этом вся дилерская сеть южнокорейского бренда насчитывает 199 дилерских центров, которые расположены в 100 российских городах.

В компании подчеркнули, что в рамках программы реализуются только машины в возрасте до пяти лет и с пробегом до 150 тыс. км. Все автомобили должны быть официально ввезены в страну и иметь сервисную книжку с отметками о прохождении ТО.

Напомним, по итогам июля текущего года в России более половины машин компании Kia были проданы с использованием кредитных предложений Kia Finance. Всего с января по июль нынешнего года кредитными предложениями Kia Finance и банков-партнеров воспользовалось более 35 тыс. человек.

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