Ярославль, , 12:01 — REGNUM Подаренные Ярославлю мэрией Москвы автобусы на природном газе работают на центральных маршрутах города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года мэрия Москвы передала Ярославлю пять дизельных автобусов и пять автобусов на метане выпуска 2011 года. Машины марки ЛИАЗ были направлены в ПАТП-1.

Автобус на метане в ПАТП-1 City-yaroslavl.ru

«Эти автобусы работают на маршрутах 78 и 11, которые в том числе проходят через исторический центр. Учитывалась также логистика — место расположения газовой заправки, чтобы не допускать холостого пробега. К сожалению, в Ярославле их крайне мало», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Волканевский.

Ранее у городского предприятия не было автобусов, работающих на компримированном газе. Такие машины есть у частных перевозчиков. Развитие общественного транспорта на газомоторном топливе сдерживает отсутствие развитой сети заправок, о чём неоднократно заявляли ярославские предприниматели.

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