Уфа, , 12:00 — REGNUM Стоимость проезда на автобусах, перевозящих пассажиров по городским маршрутам, может измениться в Уфе. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам заместителя главы администрации Уфы — начальника управления транспорта и связи Ильдара Юланова, частные компании-перевозчики не раз поднимали вопрос о необходимости увеличения стоимости проезда по маршрутам с нерегулируемым тарифом. При этом они сетовали на то, что в последние четыре месяца фиксируется снижение пассажиропотока и наблюдается рост цен на топливо и запчасти.

Поэтому, добавил он, чиновники городской администрации обратились в государственный комитет Башкирии по тарифам с предложением пересмотреть предельные максимальные цены. Это было сделано для сохранения числа автобусов и для обновления транспортных средств. В настоящий момент на сайте госкомитета по тарифам опубликован соответствующий проект постановления о внесении изменений.

Согласно этому проекту, цену на проезд при оплате наличными деньгами и банковскими картами планируется установить в размере 28 рублей. В настоящее время стоимость проезда составляет 25 рублей.

Отмечается, что по транспортной карте «Алга» предприятие «Башавтотранс», которое является крупнейшим перевозчиком региона, планирует сохранить стоимость проезда на своих автобусах в размере 20 рублей. Частные же перевозчики намерены установить стоимость проезда для пассажиров, оплачивающих проезд этой картой в размере 23 рублей.

Сообщается, что если проект будет утвержден, то стоимости проезда изменится с 20 августа.

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