Киев, , 11:50 — REGNUM Инфляция свыше 10% для Украины в нынешнем состоянии будет «неадекватна», заявил глава министерства финансов страны Сергей Марченко в интервью журналу «Фокус».

Марченко заявил, что правительству Украины нужно находить баланс между желаниями стимулировать рост ВВП за счет инфляционной составляющей и запуском кредитования экономики по низким ставкам.

«Нам нужна инфляция, которая позволила бы создать хорошие условия для кредитования, а высокая инфляция, наоборот, ведет к росту ставок по кредитам. Поэтому здесь нужно искать золотую середину», — отметил министр.

ИА REGNUM напоминает, что? согласно официальным данным, с начала нынешнего года инфляция на Украине составила 1,4%, в годовом измерении (к июлю 2019 года) — 2,4%. До этого министр экономики Игорь Петрашко заявил, что критически настроен относительно низкого уровня инфляции и даже считает нынешнюю ситуацию «катастрофической». Петрашко пообещал принять меры, чтобы исправить ситуацию.