Йошкар-Ола, , 11:45 — REGNUM В арбитраж Марий-Эл поступил банкротный иск к ООО «Восход», которое работает в сфере строительства жилых и нежилых объектов. Заявление к производству судом пока не принято, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от УФНС России по Марий Эл поступило 11 августа 2020 года. Сумма просроченного долга, послужившая основанием для обращения в суд, составляет 24 025 305,15 рубля.

Адрес ответчика в картотеке арбитражного суда совпадает с адресом строительной компании, учреждённой в ноябре 2018 года в Йошкар-Оле. В компании числятся порядка 200 сотрудников. Директор — Игорь Николаев, владелец — Александр Тимофеев.