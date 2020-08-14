Москва, , 11:42 — REGNUM В РФ очень сильно занижен прожиточный минимум, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 14 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум для трудоспособного населения на уровне 12 392 рубля, для пенсионеров — 9422 рубля, для ‎детей — 11 423 рубля.

«Прожиточный минимум — это некий стандарт для социальной политики, — сказал Кудюкин. — Это основа для установления минимального размера оплаты труда. Это критерий для определения бедности. Определения тех домохозяйств, которые имеют право на какие-то социальные льготы, дополнительные выплаты и так далее. Но прожиточный минимум в РФ занижен по отношению к реальным потребностям. Я пенсионер. Я прекрасно понимаю, что на 9 с чем-то тысяч пенсионер прожить не сможет. Потому что почти вся эта сумма уйдет на оплату коммунальных услуг и покупку лекарств. Потому что у нас пенсионеры — люди нездоровые. Наши пенсионеры уходят на пенсию с букетом хронических заболеваний. И далеко не все лекарства обеспечиваются государством как жизненно важные и потому бесплатные».

Как подчеркнул Кудюкин, метод расчета корзины приводит к тому, что потребность в непродовольственных товарах и услугах сильно занижается.

«В реальности стоимость продовольственной корзины надо не удваивать, а как минимум утраивать», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министерство труда и социальной защиты предложило установить прожиточный минимум в России во II квартале 2020 года на уровне 11 468 рублей.

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