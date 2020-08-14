Пенза, , 11:56 — REGNUM В Пензенской области 14 августа пройдет конкурсный отбор в кадровый резерв правительства. О своем желании принять участие в конкурсе заявили 35 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По мнению убернатора Ивана Белозерцева, вызовы времени требуют новых решений, которых без притока профессиональных кадров не добиться: кадровый конкурс позволит выявить молодых профессионалов, чья энергия, компетенция и опыт пригодятся на службе родному краю.

Ранее ИА REGNUM сообщало, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время рабочей поездки в Колышлейском районе остался крайне недоволен состоянием социальных и инфраструктурных объектов муниципалитета. Это послужило основанием для увольнения с должности главы района Александра Спирягина.

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