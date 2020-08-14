Тбилиси, , 11:34 — REGNUM Объем денежных переводов, поступивших в Грузию из-за границы в июле, составил $188,7 млн, что на 22,1% больше, чем за этот же период в прошлом году. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 14 августа рассказал журналистам глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.

Он сообщил, что больше всего денег пришло из России — $40 млн. Из Италии поступило $28 млн, а из США — $22,4 млн.

«Тенденция роста денежных переводов продолжается. После роста на 17,8% в июне рост в июле составил 22,1%», — сказал Гвенетадзе.

По его мнению, рост объема денежных переводов может быть связан с ограничениями, которые ввели на границах во время пандемии. Глава Нацбанка предположил, что переводить деньги стали чаще, так как теперь не получается их с кем-нибудь передать, как это делали многие раньше.

Гвенетадзе добавил, что этот источник валюты важен для экономики страны и поддерживает курс национальной валюты.

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