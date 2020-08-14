Киев, , 11:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что не отреагирует на протесты европейской бизнес-ассоциации из-за планов повышения минимальной зарплаты.

Об этом он заявил сегодня, 14 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский подтвердил, что 25 августа состоится внеочередная сессия Рады, на которой депутаты проголосуют за первый этап увеличения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн.

«Затем второй этап этой программы — увеличение с 2021 года до 6 тыс. гривен, и на протяжении 2021 года будет третья часть — мы увеличим до 6,5 тыс. гривен», — сказал президент.

Он отметил, что после повышения минимальной заработной платы в первую очередь вырастут доходы работников бюджетной сферы, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре этого года на Украине пройдут местные выборы.

Европейская бизнес-ассоциация заявила, что увеличение минимальной зарплаты в нынешних кризисных условиях приведет лишь к увеличению теневой занятости на Украине.