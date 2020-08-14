Токио, 14 августа 2020, 11:09 — REGNUM Японская рыболовецкая компания получила первый в мире сертификат на ловлю Тихоокеанского голубого тунца, сообщает информационное агентство Kyodo.
Международная независимая организация Морской попечительский совет 13 августа подтвердила, что компания Usufuku Honten предпринимает все необходимые меры для безопасного вылова Тихоокеанского голубого тунца, имеющего охранный статус «уязвимый».
Этот вид тунца популярен в японской национальной кухне. Компания намерена поставлять рыбу на рынок Японии и США.