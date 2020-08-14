Симферополь, , 11:04 — REGNUM Пассажиропоток международного аэропорта «Симферополь» в июле вырос на 5,5% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта 14 августа.

Всего за июль 2020 года аэропорт обслужил уже 915 тыс. пассажиров — это на 47 тыс., или 5,5%, больше, чем годом ранее. Впервые за период пандемии COVID-19 зарегистрирован рост месячного пассажиропотока. Самый большой пассажиропоток зафиксирован 25 июля: аэропорт в этот день обслужил 39,8 тыс. человек, что является абсолютным рекордом суточного трафика для июля за всю историю аэропорта.

В июле число принятых и отправленных рейсов составило 5996, это на 11% больше, чем годом ранее. 26 июля был поставлен месячный рекорд — обслужено 232 рейса на прилет и вылет. Всего за семь месяцев аэропорт «Симферополь» обслужил 1,747 млн пассажиров, это на 38% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 31 июля в Крыму отдохнули 1 миллион 432 тысячи туристов, 31,9% из них прибыли авиасообщением.