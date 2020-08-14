Краснодар, 14 августа 2020, 10:56 — REGNUM Арбитраж Краснодарского края вернул компании «Трайпл» из Минска исковое заявление к государственному санаторию «Санаторий Беларусь» управления делами президента Белоруссии. В рамках спора белорусская фирма пыталась взыскать с президентского санатория долг по договору займа в размере 26,4 млн рублей, а также апартаменты в Сочи стоимостью 57,2 млн рублей. Судья вернул иск в связи с тем, что он был подан без соблюдения принципов подсудности, передаёт ИА REGNUM.
Истец требовал признать незаконными «действия по неисполнению обязательств по договору займа
В заявлении фигурировали два помещения — апартаменты площадью по 172,4 кв. м, расположенные на улице Политехническая, 62 в Сочи.
Судья отметил, что в договоре займа прямо прописано условие, что все споры и разногласия, возникающие в процессе его исполнения, подлежат разрешению в Высшем хозяйственном суде Белоруссии, и вернул иск заявителю.
Стоит отметить, что этот санаторий не единственный актив управления делами президента Белоруссии в Краснодарском крае. Так, в Ялте работает санаторий «Белоруссия», а в Туапсинском районе — санаторий «Белая Русь», созданный в 2002 году.
Напомним, в российском арбитраже также на рассмотрении сегодня находится иск индивидуального предпринимателя лично к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и республиканскому унитарному предприятию электросвязи «Белтелеком». Иск связан с ограничением доступа к ресурсам сети интернет, которое происходило в период выборов главы государства и акций протеста в Минске.