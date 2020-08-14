Краснодар, , 10:56 — REGNUM Арбитраж Краснодарского края вернул компании «Трайпл» из Минска исковое заявление к государственному санаторию «Санаторий Беларусь» управления делами президента Белоруссии. В рамках спора белорусская фирма пыталась взыскать с президентского санатория долг по договору займа в размере 26,4 млн рублей, а также апартаменты в Сочи стоимостью 57,2 млн рублей. Судья вернул иск в связи с тем, что он был подан без соблюдения принципов подсудности, передаёт ИА REGNUM.

Истец требовал признать незаконными «действия по неисполнению обязательств по договору займа от 15.03.2011 года, признания права собственности на объекты недвижимости общей стоимостью 57 209 216 рублей за истцом, взыскания в счёт исполнения обязательств в натуре недостающей суммы покрытия задолженности по договору займа от 15.03.2011 года в размере 26 455 997 рублей».

В заявлении фигурировали два помещения — апартаменты площадью по 172,4 кв. м, расположенные на улице Политехническая, 62 в Сочи.

Судья отметил, что в договоре займа прямо прописано условие, что все споры и разногласия, возникающие в процессе его исполнения, подлежат разрешению в Высшем хозяйственном суде Белоруссии, и вернул иск заявителю.

Стоит отметить, что этот санаторий не единственный актив управления делами президента Белоруссии в Краснодарском крае. Так, в Ялте работает санаторий «Белоруссия», а в Туапсинском районе — санаторий «Белая Русь», созданный в 2002 году.

Напомним, в российском арбитраже также на рассмотрении сегодня находится иск индивидуального предпринимателя лично к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и республиканскому унитарному предприятию электросвязи «Белтелеком». Иск связан с ограничением доступа к ресурсам сети интернет, которое происходило в период выборов главы государства и акций протеста в Минске.