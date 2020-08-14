Калуга, , 13:35 — REGNUM Порядка 10,8 млрд рублей ипотечных жилищных кредитов было выдано жителям Калужской области за шесть месяцев 2020 года, что больше на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего для покупки жилья калужанами было оформлено 4 тыс. 596 кредитов. Об этом 14 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Калужским отделением Банка России Лариса Захарова.

Многоквартирный дом Дарья Антонова © ИА REGNUM

Активным спросом у жителей региона пользуется стартовавшая в апреле 2020 года государственная программа, по которой можно получить ипотеку под 6,5% годовых на новостройку. Обратиться за такой ипотекой можно будет до 1 ноября 2020 года, а максимальная сумма, на которую можно будет оформить кредит в рамках программы, составляет у нас в регионе 6 млн рублей. В начале августа правительство РФ объявило о снижении первоначального взноса по этой программе с 20 до 15%, а также об увеличении финансирования программы. это позволит значительно расширить количество получателей льготного кредита. Одновременно в области действуют государственные программы: «Семейная ипотека» под 6% годовых, которой могут воспользоваться семьи, у которых в 2018—2022 годах родился или родится второй или последующий ребенок, а также семьи с детьми-инвалидами; программа «Сельская ипотека» со ставкой до 3% годовых; «Ипотека для военнослужащих» и другие меры поддержки ипотечных заемщиков. В области, доля просроченных ипотечных платежей в общей сумме задолженности на начало июля 2020 года составляет 1%. Многие заёмщики досрочно погашают ипотеку по программам рефинансирования ипотечных продуктов.

«В Калужской области средняя ставка по ипотечным кредитам в июне 2020 года с учётом льготных программ составила 7,49%. Также сыграл свою роль и расчёт населения с застройщиками через банковские счета эскроу, которые гарантируют полную безопасность покупки строящегося жилья. С начала года калужанами открыто более тысяча таких счетов», — подчеркнула Лариса Захарова.

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