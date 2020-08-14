Москва, , 10:42 — REGNUM В Госдуме Сбербанк за отказ от бесплатных уведомлений о переводах средств на карту винят в жадности.

«Аттракцион неслыханной жадности продолжается! Пора этой конторе поменять своё название на Сборбанк. Никаких сбережений, одни сборы — так можно охарактеризовать политику Грефа и компании», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сбербанк отменил бесплатную рассылку уведомлений (СМС и push) о поступившем переводе на карту, которая была доступна клиентам, не подключившим услугу «Уведомления по карте». Теперь такие сообщения будут приходить им только при условии ее оформления: стоимость сервиса — 30 рублей в месяц для базовых карт, в том числе социальных, 60 рублей — для стандартных, бесплатным сервис будет для премиальных и кредитных карт.

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