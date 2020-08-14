Чебоксары, , 10:37 — REGNUM В рамках дела о банкротстве ОАО «Чувашпечать» кредиторы поддержали предложение об условиях продажи киосков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Заседание кредиторов состоялось 12 августа. На эту дату установлены требования конкурсных кредиторов на общую сумму 1 275 647,69 рубля (по основному долгу, без пени и штрафов). В заседании принял участие только один кредитор — представитель налоговой службы, задолженность перед которой составляет 815 100,24 рубля (63,9% голосов к общей сумме задолженности перед конкурсными кредиторами).

Один из основных вопросов касался условий продажи имущества «Чувашпечати», в частности киосков. Было принято решение об утверждении начальной цены продажи имущества (киоски и ТМЦ) «не ниже рыночной стоимости». Также поддержано предложенное положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества.

Согласно инвентаризационной описи, к основным средствам «Чувашпечати» отнесены склады, киоски и павильоны. В документ включены сведения о 61 объекте, фактически в наличии — 58. Из них четыре склада, право собственности на которые не оформлено, 22 павильона и 35 киосков. Объекты расположены в городах Чебоксары, Алатырь, Канаш, Шумерля, Марпосад, Ядрин, Цивильск, в селах Янтиково, Порецкое, Красные Четаи, Аликово, Красноармейское, Моргауши, а также в посёлках Вурнары, Ибреси, Комсомольское и Кугеси.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля 2020 года Арбитражный суд Чувашии признал открытое акционерное общество «Чувашпечать» несостоятельным (банкротом).

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