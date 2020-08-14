Москва, , 10:30 — REGNUM У российских дилеров компании Chery появились кроссоверы Tiggo 7 Pro. Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

Однако пока новинка не продаётся — продажи кроссовера стартуют позднее. При этом дата и цена авто пока не сообщаются.

В салоне новой модели есть: 7-дюймовая цифровая «приборка», информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном на 10,25 дюйма, видеокамеры кругового обзора, а также атмосферная подсветка, беспроводная зарядка гаджетов и многое другое.

В движение кроссовер приводится 147-сильным силовым агрегатом рабочим объёмом 1,5 литра. Мотор сочетается с вариатором и передним приводом.

Напомним, в июле 2020 года дилеры компании Chery реализовали в России 894 автомобиля, что на 100% превышает уровень продаж июля 2019 года.

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