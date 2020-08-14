Москва, , 10:28 — REGNUM Не сумев пробить локальное сопротивление в районе 45,55 доллара за баррель, Brent слегка подешевела на торгах 13 августа, едва удержавшись над уровнем 45 долларов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 14 августа, котировки торгуются с небольшим повышением, не решаясь на развитие бычьего импульса в условиях повсеместной осторожности инвесторов.

Нефть продолжает топтаться в пределах горизонтального канала, воздерживаясь от резких колебаний после неудачного ралли на прошлой неделе. Участники рынка сдержанно и избирательно реагируют на поступающие новости.

Так, снижение прогнозов ОПЕК и МЭА по росту спроса на энергоносители в 2020 году не вызвало сколько-нибудь активных движений, поскольку трейдеры были готовы к такому сценарию.

В пользу осторожности игроков говорят предстоящие торговые переговоры между США и Китаем, которые сковали движение мировых рынков в целом.

Накануне американские фондовые площадки закрылись с минимальными изменениями, а Азия сегодня продемонстрировала смешанную динамику.

Неопределенности добавляет ситуация с фискальными стимулами в Конгрессе, где так и не достигнуто соглашение по вопросу размеры пакета.

В течение дня возможно проявление негативного настроя игроков, которые могут прибегнуть к фиксации прибыли перед торговыми переговорами, запланированными на выходные. Этот событийный риск может помешать Brent завершить неделю в плюсе.

В начале предстоящей недели в сырьевой сегмент, как и на мировые площадки в целом, может прийти повышенная волатильность в зависимости от итогов видеоконференции представителей США и КНР», — пояснил эксперт.

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