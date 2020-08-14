Москва, , 10:24 — REGNUM Курс доллара в течение недели колеблется в узком диапазоне 72,80 — 73,80 руб., в зависимости от перипетий склонности к рискам на финансовых рынках, динамики доллара на «Форексе», нефтяных котировок и пр., заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«13 августа российские активы и валюту поддержало известие о регистрации вакцины против коронавируса в России. Доллар опустился ниже 73 руб.

Однако вряд ли этот фактор станет принципиальным в дальнейшем, поскольку вакцина пока не прошла необходимых испытаний.

Нефтяные цены в последний день недели слабо снижаются, отойдя от локального максимума $45,80 к рубежам ближе к $45 за баррель нефти марки Brent.

Данное обстоятельство станет оказывать некоторое давление на рубль в пятницу. С другой стороны, его поддерживает ослабление доллара на валютном рынке в целом и рост фондовых индексов с утра 14 августа.

Сегодня в течение дня не ожидается важных событий и значимой информации, способных сильно повлиять на котировки. Поэтому наиболее вероятно, что курс рубля сохранится в текущем техническом диапазоне 72,60−73,70 руб./доллар», — считает эксперт.

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