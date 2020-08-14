Уфа, , 10:16 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве между правительством Башкирии и банком «Открытие» подписали глава региона Радий Хабиров и председатель правления этой финансовой корпорации Михаил Задорнов. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, документом предполагается совместная работа по реализации приоритетных проектов различного уровня, которые обеспечивают создание в Башкирии благоприятного инвестиционного климата, рост благосостояния местных жителей, а также повышение конкурентоспособности региона.

Отмечается, что стороны планируют совместно работать при возведении новых объектов в сфере культуры, здравоохранения, спорта, образования. При этом будет использован механизм государственно-частного партнёрства.

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