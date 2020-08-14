Москва, , 10:07 — REGNUM В Москве 143 гостиницы получили антикризисную помощь. Об этом сообщил 14 августа вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«Поддержку города уже получили 128 организаций и 15 индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере гостиничных услуг», — сказал он.

Объём помощи составил 134 млн рублей, в неё вошли арендные каникулы с 1 марта до конец июня.

Согласно постановлению правительства Москвы о мерах экономической поддержки бизнеса во время пандемии, гостиницы могут быть освобождены от оплаты аренды городских земельных участков и нежилых помещений.