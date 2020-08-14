Москва, 14 августа 2020, 09:55 — REGNUM Самым главным ключевым критерием при трудоустройстве молодых специалистов работодатели называют деловые качества кандидата (64%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.
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Также работодатели приветствуют наличие минимального опыта работы у выпускников вузов (49%), уровень и качество образования (28%), знание специфики предстоящий работы (21%).
Кроме того, среди критериев отбора молодых специалистов важны: знание компьютера (53%), опыт прохождения стажировок (26%), уровень успеваемости в вузе (20%), знание иностранного языка (11%).
Опрос проведен 1—21 июля 2020 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 159 населенных пунктах во всех округах России.
Как сообщало ИА REGNUM, большинство компаний в России (64%) готовы трудоустроить молодых специалистов без опыта работы.
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