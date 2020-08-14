Москва, , 09:52 — REGNUM По итогам июля 2020 года больше всего новых машин было продано в Москве. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за указанный месяц в российской столице было реализовано 20 548 новых легковушек. Это на 3,8% больше прошлогоднего уровня продаж.

На втором месте разместилось Подмосковье. Там объем проданных авто вырос на те же 3,8%, до 11 984 экземпляров. Тройку лидеров регионального рейтинга замыкает Санкт-Петербург. В июле местным дилерам удалось продать 8954 новых авто, что на 9,3% больше уровня продаж прошлого года.

Кроме того, в пятёрку региональных рынков с наиболее высокими результатами продаж в прошлом месяце вошли Татария (6634 ед.; +11,4%) и Краснодарский край (5441 ед.; +9%).

Всего на авторынке России в июле текущего года была продана 151 681 единица легковых машин — на 8% больше, чем в июле прошлого года.

Напомним, в первом полугодии текущего года лидером по продажам новых люксовых авто среди регионов стала Москва. Там в указанный период было продано 320 таких автомобилей, что составляет порядка 60% от всех люксовых машин, проданных в России.

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