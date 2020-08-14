Саратов, , 09:44 — REGNUM ФосАгро представила на ярмарке «Саратов Агро. День Поля. 2020» системы питания растений на основе современных марок комплексных минеральных удобрений. В том числе гранулированные NPK-удобрения с микроэлементами: бором и цинком.

Отдельная часть экспозиции посвящена жидким комплексным удобрениям, применение которых этой весной позволило нивелировать последствия дефицита влаги после бесснежной зимы в ключевых российских сельхозрегионах.

«Саратовские аграрии — многолетние потребители фосфорсодержащих минеральных удобрений c серой, которые производятся здесь же, на предприятии ФосАгро в Балакове, — отметил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. — Их регулярное внесение позволяет региону получать высокие урожаи масличных и зерновых культур и оставаться одним из российских лидеров растениеводства».

Вовк рассказал, что потребность в современных системах минерального питания в регионе растет. Саратовская область входит в зону рискованного земледелия, что требует особого отношения к воспроизводству плодородия земель, в том числе и более интенсивного минерального питания растений.

«Мы готовы обеспечивать потребность аграриев в минеральных удобрениях ФосАгро, которые производится не только в Балаково, но и на других предприятиях Группы, в Череповце, в Ленинградской области — а это более 50 марок, включая жидкие комплексные удобрения», — заключил Андрей Вовк.

Стенд ФосАгро в первый день работы выставки посетил министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский. Он поблагодарил компанию за сотрудничество с аграриями региона. А также выразил уверенность, что дальнейшее развитие этого взаимодействия позволит повысить плодородие почв и улучшить показатели урожайности и качества ключевых сельхозкультур.

«На предприятии в Балакове продолжается модернизация основных подразделений с целью повысить их эффективность и расширить номенклатуру выпускаемых удобрений, — заявил директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев. — В этом году была проведена модернизация двух систем цеха фосфорных удобрений, что позволило начать производство гранулированного сульфата аммония — безбалластного азотного удобрения с серой. Это очень важно с учётом близости предприятия к основным сельскохозяйственным регионам страны, а также растущей потребности фермеров в том числе и Саратовской области в высококачественных удобрениях».

«Саратов Агро. День Поля. 2020» — одно из главных мероприятий в сфере АПК Саратовской области. На экспериментальном поле ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» площадью 100 га около 140 компаний более чем из 20 регионов России демонстрируют широкий спектр современных аграрных технологий, минеральных удобрений, средств защиты растений и новейшие образцы сельхозтехники.

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