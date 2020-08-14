Саратов, , 09:46 — REGNUM В 2020 году на горячее питание учеников младших классов Саратовская область получит субсидию из федерального бюджета порядка 316,1 млн рублей. Обеспечение младшеклассников бесплатным питанием поручил президент РФ Владимир Путин. Соответствующее постановление подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В Саратовской области горячим питанием обеспечат 105 тыс. учеников младших классов. Для детей 5−11 классов из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, местные власти предусмотрели компенсации. Также в новом учебном году сохранится обеспечение учащихся по программе «Школьное молоко» в дни посещения занятий в образовательном учреждении. На эти цели предусмотрено в текущем году 153,9 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в новом учебном году праздничные линейки, посвященные Дню знаний, в саратовских школах могут пройти без родителей. Массовое мероприятие организуют эпидемиологически безопасно, без большого участия сопровождающих.

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