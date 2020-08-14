Тверь, , 09:27 — REGNUM Пересадочный тариф заработал в общественном транспорте Твери с 13 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Тариф доступен при оплате поездок в общественном транспорте бесконтактной банковской картой, смартфоном, умными часами или другим гаджетом с поддержкой NFC. Оплатив первую поездку, пассажиры могут в течение часа совершить пересадку в черте города со скидкой 10 рублей, стоимость поездки составит 15 рублей.

По данным облправительства, Тверь стала первым городом в России, где пассажиры общественного транспорта воспользоваться пересадочным тарифом при оплате банковской картой — до этого пересадочный тариф в России был доступен только держателям транспортных карт.

Напомним, новая модель пассажирских перевозок была введена 3 февраля 2020 года в Твери и Калининском районе, в её рамках действует 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов — низкопольных машин экологического стандарта «Евро-5».