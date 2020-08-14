Уфа, , 09:17 — REGNUM Резервуарный парк для хранения нефтяного дорожного битума планируют создать в Башкирии. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба правительства республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассмотрели на «Инвестиционном часе» в правительстве региона, который прошел в онлайн-формате. Инвестиционный проект представил учредитель производственного объединения «Современные битумные материалы» Дмитрий Донцов. Предприятие станет резидентом особой экономической зоны «Алга», которая располагается территории Стерлитамакского и Ишимбайского районов.

По словам инвестора, резервуарный парк рассчитан на хранение нефтяного дорожного битума объёмом 60 тысяч тонн. При этом объединение готово инвестировать в этот проект 410 млн рублей. А начать строительство предполагается в следующем году.

По результатам рассмотрения данного вопроса глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение в ближайшее время решить вопрос по выделению предприятию земли.

Читайте ранее в этом сюжете: Аграрии Зауралья получат отсрочку по инвестиционным кредитам