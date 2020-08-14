Москва, , 09:10 — REGNUM В Москве дома, имеющие архитектурную ценность и вошедшиъ в программу реновации, не будут сносить, а сохранят. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, сообщили в Стройкомплексе.

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По ее словам, в настоящее время в кварталах реновации насчитывает 218 домов с исторической ценностью. Их приспособят под нужды жителей новых домов.

В частности, уточнила Княжевская, в районе Лефортово старое жилое здание решено отдать для создания детского центра творчества и искусства, а в Коптево — военкомата.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве определены этапы и очередность переселения граждан из старых пятиэтажек в новые дома по программе реновации.

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