Казань, , 09:38 — REGNUM С начала 2020 года международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая обслужил более 1 млн пассажиров. Миллионный пассажир был зарегистрирован на рейс Казань-Москва 12 августа, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Наиболее востребованными направлениями являются Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи и Симферополь. За первую декаду августа пассажиропоток внутри страны возрос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом из столицы Татарии выполняются авиарейсы по 40 маршрутам. Только в Москву в зависимости от дня недели осуществляется до 15-ти вылетов ежедневно.

ИА REGNUM напоминает, авиационная отрасль Татарии за первое полугодие текущего года обслужила на 52,6% меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. В международном аэропорту «Казань» пассажиропоток снизился на 53,1%, аэропорт «Бегишево» — на 53,5%. Лишь воздушная гавань «Бугульма» сработала в плюс, здесь зафиксирован прирост на 1,09%. Основная причина снижения пассажиропотока — введение ограничений на полеты в связи с распространением коронавирусной инфекции во 2-ом квартале текущего года.

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