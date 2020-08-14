Уфа, , 09:01 — REGNUM План по строительству ИТ-квартала представили в Уфе. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на совещании «Инвестиционный час» в правительстве республики, которое прошло в онлайн-режиме. Проект по строительству ИТ-квартала «ARTIMIDE» в столице Башкирии представил директор по развитию ООО «Программные системы Атлансис» Александр Чесалов.

По его словам, квартал планируют создать по типу «Иннополиса» и «Сколково». Предполагается, что в нем будут собираться передовые идеи и он станет центром притяжения талантливой молодежи Башкирии, которая будет создавать цифровые продукты по заказу бизнеса, в том числе и зарубежного.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что данный проект ему понравился и республика готова оказать содействие. Он поручил чиновникам взять на контроль данный проект и решить вопрос по выделению земельного участка в Забелье.

Читайте ранее в этом сюжете: В США умер создатель концепции пикселя Рассел Кирш