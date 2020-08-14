Москва, , 08:52 — REGNUM В Москве за время реорганизации промышленных зон (с 2010 года) построено порядка 20 млн кв. метров недвижимости и создано около 500 тыс. рабочих мест. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте градоначальника.

Читайте также: Больше половины бывших промзон Москвы необходимо реорганизовать — Собянин

Также в бывших промзонах построены жилые дома для москвичей. Сейчас в этих кварталах проживают 500−700 тыс. человек. Один из таких проектов реализован в промзоне «Братцево», на базе Мехзавода №2.

В 2010 году в границах Москвы было расположено около 200 промзон площадью 18 тыс. 800 га (17%). В 2020 году было принято решение о реорганизации почти 13 тыс. га этих территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве запланировано реорганизовать около 70% промышленных зон.

Читайте также: Около 70% промзон планируется реорганизовать в Москве