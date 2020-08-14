Пекин, , 08:51 — REGNUM Инвестиции Китая в недвижимость выросли на 3,4% в годовом исчислении за первые семь месяцев 2020 года против 1,9% роста за первую половину года, сообщили 14 августа в Национальном бюро статистики КНР.

Общий объем инвестиций в недвижимость за указанный период составил 7,53 трлн юаней (около $1,08 трлн), сообщили в бюро. Инвестиции в жилые здания составили 5,57 трлн юаней, что на 4,1% выше, чем за аналогичный период годом ранее.

Продажи коммерческих площадей составили 836,31 млн кв. метров по площади пола за первые семь месяцев, что на 5,8% ниже в годовом исчислении. В плане стоимость, продажи коммерческого жилья упали на 2,1% в годовом исчислении до 8,14 трлн юаней за указанный период.

Индекс климата в сфере недвижимости (NBS) вырос на 0,23 пункта относительно июня до 100,09 пункта в июле.