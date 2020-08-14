Пекин, , 08:45 — REGNUM Уровень безработицы в городских районах Китая составил 5,7% в июле, не изменившись относительно июньских показателей, сообщили 14 августа в Национальном бюро статистки КНР.

В общей сложности 6,71 млн новых рабочих мест было создано за первые семь месяцев 2020 года в Китае, что на 1,96 млн ниже, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в бюро.

Исследованный уровень безработицы среди населения страны возрастом от 25 до 59 лет, которое является основой рынка труда в стране, достиг 5% в июле, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем в июне.

В о же самое время, уровень безработицы в 31 крупнейшем городе Китая достиг 5,8% за прошедший месяц, также оставшись без изменений относительно июня.

Уровень городской безработицы рассчитывается на основе числа незанятых людей, которые приняли участие в исследовании занятости в городских районах, включая рабочих мигрантов.