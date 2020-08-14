Ростов-на-Дону, , 08:44 — REGNUM О необходимости нарастить объёмы строительства жилья в Ростовской области на встрече с донским губернатором Василием Голубевым заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, передаёт ИА REGNUM.

«Регион должен строить из расчета 1 квадратный метр на человека. Надо ставить амбициозные задачи и увеличивать темпы строительства жилья», — отметил вице-премьер России.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области было зафиксировано снижение темпов ввода нового жилья на фоне пандемии коронавируса. При этом в период с января по июнь 2020 года ввод жилья в областном центре приблизился к 500 тыс. кв. метров, что более чем 100 тыс. кв. метров меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

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