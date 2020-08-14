Москва, , 08:14 — REGNUM Нефть марки Brent 13 августа подорожала на 0,55%, до $45,05. Торги по нефти 13 августа завершились небольшим снижением, но потенциал для роста котировок есть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рынок нефти находился под давлением из-за опубликованного доклада Международным энергетическим агентством (IEA), а также возобновления дипломатических отношений между ОАЭ и Израилем.

В своем последнем ежемесячном отчете по рынку нефти Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело свой прогноз мирового спроса на нефть на 2020 год в сторону понижения из-за ухудшения перспектив авиаперевозок на фоне кризиса с коронавируса.

Доклад МЭА имел ограниченное влияние на рынок, так как цены поддерживаются продолжением снижения запасов нефти в США.

Сегодня, 14 августа, на торгах в Азии баррель Brent стоит $45. На сегодня сохраняется тенденция к росту до 46,60. Сопротивлением выступает уровень $45,60.

Сегодня в 20:00 по мск выйдет отчет по действующим буровым установкам от Baker Hughes.

Также инвесторы по-прежнему ожидают прорыва в переговорах по пакету мер стимулирования в США, а также ждут встречи переговорщиков США и Китая, которая состоится 15 августа.

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