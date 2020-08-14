Петропавловск-Камчатский, , 08:14 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр финансов России Антон Силуанов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и врио губернатора Камчатки Владимир Солодов побывали в рыболовецком колхозе в Петропавловске-Камчатском и поднялись на борт нового судна «Командор», это второе судно, построенное в рамках программы «Квоты в обмен на инвестиции».

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«Ленинец», первое построенное судно, также находится в порту Петропавловска-Камчатского. На данный момент уже завершено строительство третьего судна в Калининграде, которое носит название «Василий Каплюк». Суда обладают современным оборудованием для сохранения рыбы-сырца.

«Уже готов к вводу в эксплуатацию рыбоперерабатывающий завод в Петропавловске-Камчатском, ещё один завод строится в посёлке Октябрьский на западном побережье Камчатки», — сказал Солодов.

В Петропавловске-Камчатском будут выпускать около 200 наименований готовой продукции. Продукция будет в глубокой переработке.

Премьер Михаил Мишустин обратил внимание на необходимость локализации производства оборудования для глубокой переработки рыбы в России.

«Хочу поблагодарить за проделанную работу. Это отличный баланс государственно-частного партнёрства. Вы смогли здесь организовать глубокую переработку рыбы, рабочие места. А также за то, что инвестиции приходят сюда. Вы не только рабочие места создаёте, но и инфраструктуру для людей, это очень важно», — сказал глава правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока не должно быть никаких резких скачков тарифов на электричество, заявил 14 августа Михаил Мишустин на совещании по электроэнергетике и вопросам газификации ДФО.